Инцидент произошёл 27 октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Информацию подтвердили в министерстве обороны страны. Правда обстоятельства ЧП неизвестны.
- 27 октября 2021 года в ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащих оценивается медиками как удовлетворительное, - говорится в сообщении.
По факту произошедшего началась проверка.