Инцидент произошёл 27 октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Информацию подтвердили в министерстве обороны страны. Правда обстоятельства ЧП неизвестны.

- 27 октября 2021 года в ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащих оценивается медиками как удовлетворительное, - говорится в сообщении.

По факту произошедшего началась проверка.

