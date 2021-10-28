- С начала года произошло 39 мелких дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате более 30 человек получили различные телесные повреждения. Из них 12 пешеходов переходили дорогу в не предназначенном для пешеходов месте, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с начала года выявили около пяти тысяч пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Нарушителей оштрафовали на 5 834 тенге каждого по статье за нарушение правил движения пешеходами. По 29 тысяч тенге заплатили и порядка тысячи водителей, которые не уступили дорогу пешеходам.