- 35-летняя женщина пыталась спрыгнуть с балкона шестого этажа. В результате ссоры с сожителем она хотела напугать его, и упершись в перила балкона, потеряла равновесие. Сожитель успел схватить её за руки вытащил за считанные секунды до падения. С женщиной проведена беседа. В настоящее время конфликт между сожителями исчерпан, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, случай произошел 27 октября в 1:37 в доме №60 микрорайона Кунаева.Позже полицейские выяснили, что семья проживает в съёмной квартире без регистрации. В отношении арендодателя и квартирантов составлен административный протокол по статье 493 КоАП РК "Допущение собственником жилища регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают" и 492 КоАП РК "Проживание в Республике Казахстан без регистрации".