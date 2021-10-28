10-летняя Томирис Нурлан попала под колёса внедорожника по улице Кердери утром 26 октября. Похороны состоялись сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске похоронили школьницу погибшую под колесами внедорожника Около сотни уральцев собрались во дворе многоэтажки, в которой жила Томирис Нурлан. Все они выражали искренние соболезнования семье погибшей девочки и не могли сдержать слез. Людей разных национальностей и религий объединило одно горе - смерть ребенка. Собравшиеся отметили, что этот день навсегда запомнится каждому, кто пришел. А боль навсегда останется в сердцах пришедших. Ребёнка сбил внедорожник, за рулём Toyota Land Cruiser Prado была 47-летняя женщина. Девочку, к сожалению, спасти не удалось. Она скончалась от полученных травм в больнице, не приходя в сознание. Мера пресечения для водителя ещё не избрана. В школе рассказали, что Томирис хорошо училась. Родственники отметили, что она хорошо читала стихи, танцевала, мечтала много путешествовать и стать моделью. К месту гибели девочки уральцы несли цветы и мягкие игрушки. В Уральске похоронили школьницу погибшую под колесами внедорожника В Уральске похоронили школьницу погибшую под колесами внедорожника   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА