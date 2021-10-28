На АГЗС города цена за газ колеблется от 85 до 99 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На протяжении нескольких месяцев в ЗКО наблюдается нестабильная ситуация на рынке горюче-смазочных материалов. В апреле уральские автолюбители пожаловались на дефицит бензина
. Если в начале месяца цена на самую ходовую марку бензина АИ-92 начала повышаться, то к середине месяца некоторые владельцы АЗС заговорили об отсутствии топлива.
С началом осенних полевых работ в области остро ощущалась нехватка дизельного топлива. Солярку отпускали либо по талонам и картам, либо в ограниченном количестве. Тогда в управлении энергетики ЗКО пояснили, что такая ситуация с топливом
в области сложилась из-за того, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод отпускает его в ограниченном количестве, а основной объем дизтоплива направляется на сельскохозяйственную работу и на КТЖ, и только потом происходит отгрузка по АЗС. Четвёртого октября в ведомстве сообщили, что в области начали продавать российское дизтопливо
.
Следом за бензином и дизтопливом темой для обсуждения автолюбителей стало подорожание сжиженного газа
. Если в сентябре его продавали по 75 тенге за литр, то на начало октября цена этого вида топлива в среднем выросла на 10 тенге.
Тогда в управлении энергетики и ЖКХ отметили, что с 2018 года сжиженный газ продают через электронные торговые площадки (биржа - прим. автора).
– К 1 январю 2022 года весь объём плана поставки должен быть переведен на электронные торговые площадки, за исключением объёмов сжиженного газа для бытовых потребителей через групповые резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное регулирование цен. Стоимость газа в рамках электронных торговых площадок складывается на биржевых торгах за торговую сессию (в октябре составили порядка от 78 тысячи до 134 тысячи тенге за 1 тонну). К этой цифре добавляем стоимость услуг по перевалке и стоимость услуг по транспортировке, - отметили в ведомстве.
Однако эта цена сжиженного газа оказалась не предельной. Спустя всего несколько недель стоимость топлива вновь повысилась. Если 27 октября в АГЗС его отпускали по 95 тенге за литр, то сегодня, 28 октября на табло заправочных станций красуется новая цена - 99 тенге за литр.
Эта новость вызвала бурю негодования со стороны автовладельцев.
– Работаю таксистом, естественно вся моя деятельность связана с машиной. Год назад переоборудовал своё авто, установил газовое оборудование, чтоб дешевле было. Хотел сэкономить называется. Но не тут-то было, у нас же всё делается не для народа. Цена на газ со скоростью света ползёт вверх. Два месяца назад по 69 тенге заправлялся, а сейчас уже 99 тенге. Что будет после нового года? Обычно ведь всё дорожает. Правительство хочет сравнять цены с Европой? Тогда пусть и зарплату поднимают, - возмущается мужчина.
В сети АГЗС "Нефтэк" сжиженный газ реализуют по цене 99 тенге за литр. В ТОО "Тауекел" стоимость этого вида топлива составляет 90 тенге. Литр газа в ТОО "Алау" стоит 95 тенге, а в ТОО VenOil – 85 тенге за литр.
К слову, не отстает от сжиженного газа и дизельное топливо. Если летнее дизтопливо стоит 269 тенге за литр, то цена на зимний вид солярки достигла рекордных 345 тенге за литр.
Что касается бензина, то и здесь дела обстоят не лучше. Если ранее на АЗС "Нефтэк" один литр бензина марки АИ-92 стоил 171 тенге, то сейчас марку этого бензина можно купить за 174 тенге. АИ-95 - 204 тенге.
- На заправке Qazaq Oil АИ-92 стоит 174 тенге, АИ-95 - 195 тенге.
- На АЗС "Москвичи" бензин марки АИ-92 отпускают по 172 тенге, АИ-95 стоит 200 тенге.
- АЗС Ven Oil отпускает литр бензина марки АИ-92 по 174 тенге, АИ-95 - по 196 тенге.
- На АЗС "Беркут" бензин марки АИ-92 отпускают по 174 тенге, АИ-95 стоит 193 тенге.
Между тем получить комментарий от управления энергетики и ЖКХ по ЗКО в этот раз нам не удалось.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА