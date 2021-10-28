Приостановления регулярных авиаперевозок не ожидается, уверяют в ведомстве, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ответили на заявления столичного аэропорта и авиакомпании SCAT о критических запасах керосина. В ведомстве признали, что в связи с ремонтом Павлодарского НХЗ на внутреннем рынке авиационного топлива и правда имеются «определённые трудности с производством и обеспечением авиакеросина для аэропортов и авиакомпаний».

- Вместе с тем, обеспечена бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов. МИИР совместно с министерством энергетики выработан график поставки авиатоплива авиакомпаниям и аэропортам от заводов, частных компаний, ТОО «КазМунайГаз - Аэро» до возобновления работы ПНХЗ девятого ноября. На сегодняшний день остатки авиатоплива в аэропортах составляют 27,9 тысячи тонн, отгружено с заводов и находится в пути 9,2 тысячи тонн, законтрактовано объёмов на 15,6 тысячи тонн. Общий объем составляет 53 тысячи тонн, - говорится в сообщении.

До конца октября НПЗ выпустят две тысячи тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта Нур-Султана. Дополнительно поставят авиакеросин с Шымкентского НПЗ авиакомпании SCAT.

- В столичном аэропорту остаток авиакеросина составляет 3,1 тысячи тонн. В ближайшие дни ожидается поставка 3,9 тысячи тонн. В аэропорту Алматы остаток составляет 5,4 тысячи тонн, в пути 4 тысячи тонн, законтрактовано 5,8 тысячи тонн. У авиакомпаний AirAstana в остатках 7,4 тысячи тонн, SCAT 1,7 тысячи тонн, законтрактовано 1,5 тысячи тонн. Приостановление выполнения регулярных авиарейсов не ожидается, - сообщают в МИИР.

В начале октября о нехватке авиатоплива заявляла компания AirAstana и попросила перенести ремонт НПЗ. Однако его переносить не стали в связи с производственной необходимостью.

