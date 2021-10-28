Люди утверждают, что торговля здесь идёт бойко, причём уже не первый год, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

– Торговля идёт довольно давно. Сам живу в соседнем доме четвёртый год, и всё время наблюдаю эту картину. Люди разных возрастов просто подходят к окну, стучатся, им открывают и продают препараты. Есть и женщины и подростки, даже на машинах специально приезжают. Мы неоднократно обращались в полицию, вызывали сотрудников на место, писали заявления, однако никаких мер предпринято не было. Как торговали этой отравой, так и торгуют. Жалко молодёжь, совсем юные девчонки и мальчишки губят здоровье, а кто-то просто наживается на них, - возмущается житель соседнего дома Нурлан (имена изменены по просьбе интервьюеров).

– Неоднократно становилась свидетелем, как наркоманы, едва взяв в руки таблетки, начинают их судорожно употреблять. Это страшная картина. Под окнами валяются использованные шприцы, тары из-под "Тропикамида", пластины от "Трамадола"... Я сама воспитываю троих детей и мне страшно за них. Чего ждать от "обдолбанных наркоманов"? Они ведь не отдают себе отчет, могут ударить, пнуть, да мало ли, что они могут сделать?! Или у них денег не окажется на препараты? Рядом школы, детские кружки и секции, и вот эти люди среди них. Да и дети со двора всё это видят, это очень плохой пример для них, - подчеркнула женщина. - Полиция, я считаю, просто бездействует. Наверняка, скажут, что это не такое страшное преступление. Наших детей травят, что может быть страшнее?! С каждого утюга говорят о нулевой терпимости, а решить эту проблему не могут. И не говорите, что у полиции сотрудников не хватает. Если бы сказали, что там какой-нибудь митинг готовится, уверена они тут же нашли бы взвод, что круглые сутки на месте дежурить! Полицейские утверждают, что продажа этими препаратами не является уголовным преступлением. Тогда проявляйте инициативу, выходите с предложениями в министерство, пусть пересмотрят эту ситуацию. Так нельзя, молодежь гибнет.

– В связи с отсутствием в действиях женщины признаков уголовного правонарушения данный материал был направлен в департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗРК по ЗКО для привлечения к административной ответственности. Там на нее был составлен административный протокол по статье 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления" и направлен в Специализированный административный суд Уральска. В настоящее время по данному адресу, а также других возможных местах, где происходит безрецептурная продажа лекарственных препаратов управлением по противодействию наркопреступности ДП ЗКО будут выявляться лица, причастные к данному виду правонарушений для дальнейшего привлечения к ответственности, - сообщили в полиции.

