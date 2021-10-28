Драка школьников переросла в беспорядки в селе Алматинской области

Ситуация стабильная и находится под контролем, заявили в полиции.

Видео появились в социальных сетях в ночь на 28 октября. Десятки людей вышли на улице.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 27 октября в центральную больницу Панфиловского района с территории школы села Педжим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток.

- Причиной послужила словесная перепалка двух школьников, которая произошла между учениками 9 и 10 классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 части 2 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), все участники конфликта установлены. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Стражи порядка сообщили, что аким района и начальник полиции области встретился с горожанами и старейшинами. Ситуация находится под контролем, заверяют в департаменте.

В управлении общественного здоровья региона сообщили, что состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжёлое. У него открытая черепно-мозговая травма.