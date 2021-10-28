Перевозчик заявил, что запасы авиакеросина в компании достигли критического уровня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

В авиакомпании SCAT заявили, что в трёх городах ситуация дошла до своего пика.

- Запасов авиационного топлива в Актау у компании достаточно лишь на ближайшие четыре дня, а в Актобе и столичном аэропорту - на два. Стараясь обеспечить стопроцентное выполнение расписания вылетов, но при этом не получая необходимых объёмов авиатоплива, компания обнулила собственные запасы в большинстве аэропортов Казахстана, - говорится в сообщении компании.

Рейсы из столицы они могли приостановить уже в этот вторник. Но в SCAT заявляют, что смогли предотвратить остановку вылетов, закупив небольшой объём топлива по двойному тарифу. Правда этого ресурса хватит лишь на два дня бесперебойного обеспечения авиасообщения.

- Важно понимать, что в самих аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана объёмы авиакеросина так же исчерпаны. То есть, воздушные гавани этих городов, в настоящий момент, не смогут обеспечить перевозчиков ни при каких обстоятельствах. Значительное снижение объёмов производства авиационного топлива привели к тому, что авиаперевозчик не только недополучил необходимую норму, но и вынужден закупать мелкие объёмы по завышенным ценам. Хуже же всего то, что эти объёмы не только не способны обеспечить 100% бесперебойное выполнение расписания полётов, но и могут отразиться на стоимости перелётов, так как авиационное топливо занимает не менее 40% в стоимости билета. То есть, в конечном счёте, больше всех страдает пассажир, - заявил перевозчик.

Компания просит правительство вмешаться в ситуацию. В министерстве энергетики Казахстана обещали позже дать комментарий.

Стоит отметить, что 27 ноября с заявлением о нехватке авиатоплива уже выступил столичный аэропорт. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что поставщики из России отказались от поставок в Казахстан «в силу ряда причин, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса». В Минэнерго же ответили, что «аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объёма импорта».

- Считаем необходимым отметить, что аэропортам необходимо приобретать объёмы не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам. Кроме того, с учётом улучшения ситуации с авиатопливом на российском рынке есть возможность импорта с российских НПЗ (напомним, аэропорт заявил, что Россия отказалась от поставок - прим. автора), - говорится в сообщении.