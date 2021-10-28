- Наблюдается увеличение уровня безработицы в Бурлинском районе с 0,6% до 3- 4,2% . Главная причина этого – пандемия. Из-за приостановки работ предприятия попали под сокращение или же были отправлены в отпуск без содержания главным образом мужчины среднего возраста, работающие на месторождениях Карачаганака и Атырауской области. Кто-то из них нашёл работу, но многие стоят на учёте в Центре занятости. И та работа, которую мы можем предложить, их не устраивает. В течение полугода они получают социальные выплаты из государственного фонда социального страхования по потере работы, - рассказала Асемгуль Жумагалиева.

- Сейчас в Аксае идёт строительство домов, торговых объектов, дорог. И нужны рабочие руки. В поисках и специалистов, и разнорабочих к нам постоянно обращаются местные компании, - отметила директор районного Центра занятости.

- Обращаются юристы, экологи, бухгалтеры. Где-то не берут на работу из-за отсутствия стажа, а кого-то не устраивает низкая зарплата. Вот и обращаются к нам. С начала года на молодёжную практику в компании и госорганы мы направили более 80 человек. И свыше десяти человек после молодёжной практики устроились там на постоянную работу. Кроме этого, были направления на общественные работы, на обучение по программе «Бастау бизнес», - рассказала Асемгуль Жкмагалиева.

На сегодняшний день в районе официально безработными числятся более 1 500 человек. То есть это те, кто состоит на учёте в Центре занятости населения. Большая часть из них потеряла работу в связи пандемией и получают госпособия по безработице. Как проинформировала директор районного Центра занятости населения Асемгуль Жумагалиева, за прошлый и нынешний годы число безработных увеличилось. Если в 2019 году Центр занятости зарегистрировал в среднем двести безработных, то в 2020 и 2021 годах их количество возросло до 1 500 человек.Но вместе с тем, по её словам, в районе большая потребность в рабочих профессиях. На предприятия и в компании требуются сварщики, электрики, штукатуры, каменщики и разнорабочие.Она также сообщила, что с начала года трудоустроено 1 255 человек, из которых 408 на временную работу. Обратилось в Центр занятости порядка трёхсот человек из числа выпускников колледжей и вузов.Нужно отметить, что найти работу в Бурлинском районе помогает не только Центр занятости населения (куда можно непосредственно встать на учёт или же подать заявку через egov.kz), но и ярмарки вакансий. В год они проводятся несколько раз. Для участия в ярмарках приглашаются предприятия и учреждения. В нынешнем году состоялось две ярмарки (из-за пандемии, они проходили в онлайн-формате) и собеседования с работодателями, куда были приглашены лица, состоящие на учете в Центре занятости и в Службе пробации. В общей сложности из 106 приглашенных работодателей участвовало в ярмарках 52. Было предложено 144 вакансии от строительных специальностей до супервайзеров и техперсонала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.