Ещё с середины августа многие начинают запасаться овощами на зиму и оправлять их на хранение. Но мало кто задумывался, что хранить нужно их правильно, иначе они начнут портиться до наступления холодов. Мы вам расскажем об ошибках, которые могут уничтожить весь урожай. Три ошибки в хранении урожая, из-за которых запасы портятся еще до наступления холодов Фото с сайта pexels.com
  1. Складировать все овощи при одной температуре нельзя. Для каждого сорта и вида овоща есть приемлемая температура для хранения, они любят прохладу, другие же условия потеплее. Так вот свеклу, морковь и капусту нужно хранить при температуре 0…+5 градусов. Кабачки, цукини и тыква любят тепло, для их хранения оптимальная температура +10 градусов. В идеале нужно измерить температуру во всем подвале и разложить по местам.
  2. Какие овощи не желательно хранить в холодильнике? Как оказалось не всем нравиться холодильник, а именно лук, чеснок и картофель начинают там быстро портиться, гнить, а картофель прорастать. Также холодильник не подходит для хранения тыквы, кабачков, огурцов и свеклы. Там эти овощи начинают промерзать. Поэтому выделите для них сухую кладовую.
  3. Обращайте внимание на сорта и перебирайте овощи перед хранением Нельзя яблоки ссыпать в один ящик, потому что, у каждого сорта свой срок хранения. Если одни сорт может храниться до весны, другой же пролежит всего две недели. И если хорошенько не перебрать урожай перед хранением, то из-за одного гнилого овоща, может испортиться весь запас.
