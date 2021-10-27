- Складировать все овощи при одной температуре нельзя. Для каждого сорта и вида овоща есть приемлемая температура для хранения, они любят прохладу, другие же условия потеплее. Так вот свеклу, морковь и капусту нужно хранить при температуре 0…+5 градусов. Кабачки, цукини и тыква любят тепло, для их хранения оптимальная температура +10 градусов. В идеале нужно измерить температуру во всем подвале и разложить по местам.
- Какие овощи не желательно хранить в холодильнике? Как оказалось не всем нравиться холодильник, а именно лук, чеснок и картофель начинают там быстро портиться, гнить, а картофель прорастать. Также холодильник не подходит для хранения тыквы, кабачков, огурцов и свеклы. Там эти овощи начинают промерзать. Поэтому выделите для них сухую кладовую.
- Обращайте внимание на сорта и перебирайте овощи перед хранением Нельзя яблоки ссыпать в один ящик, потому что, у каждого сорта свой срок хранения. Если одни сорт может храниться до весны, другой же пролежит всего две недели. И если хорошенько не перебрать урожай перед хранением, то из-за одного гнилого овоща, может испортиться весь запас.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.