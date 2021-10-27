Фото с сайта Pixabay.com Сезон простудных заболеваний в самом разгаре, буквально на каждом шагу можно подхватить ОРВИ и грипп, последствиями которых является сильный кашель. Это защитная реакция организма на раздражающие факторы. С помощью кашля из дыхательных путей выводятся мокрота и слизь. Длительный кашель может привести к повреждению слизистой оболочки бронхов, которое усиливает кашель. Сухой, раздражающий кашель может доставлять массу неудобств, мешает спать и влияет на качество жизни. Если взрослому человеку тяжело с ним справиться, то детям и подавно. Благо в народной медицине есть действенные способы, чтобы облегчить состояние ребёнка. Одним из таких методов является компресс из картофеля. Им пользовались ещё наши бабушки. Компресс успокаивает кашель, обладает согревающим эффектом. Впрочем рецепт проверен годами и несколькими поколениями.Отвариваем пять картофелин в мундире, толчём вместе с кожурой. Добавляем 4 чайные ложки пищевой соды и две столовые ложки натурального мёда. Смесь тщательно размешиваем и формируем две лепешки. Заворачиваем их в марлю и прикладываем на спину между лопаток и на грудную клетку. Они не должны быть сильно горячими. Укутываем ребенка, оставляем компресс на один час. После чего вытираем тело ребенка насухо и укладываем спать. Если ребёнка мучает бронхит, то в картофельное пюре добавляем 1 столовую ложку растительного масла и 2-3 капли йода. Так же формируем лепешки и делаем компресс. Эти процедуры желательно проводить на ночь, чтобы ребенок сразу же лёг в теплую постель. Обычно достаточно несколько процедур и надоедливый кашель начнет отступать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.