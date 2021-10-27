В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +6..+8, ночью похолодает до -1..-3. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +8..+10 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на юге, юго-востоке и востоке страны с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах сильные осадки.