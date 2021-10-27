Они требовали исправления ошибок в карте 2ГИС и страхование в случае аварий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение c сайта Pixabay

Акцию протеста они планировали провести в 12 часов 27 октября. Однако забастовка не состоялась и курьеры сообщили о задержании их организатора Женисхана Орыналиева.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что задержания не было, а Орыналиева пригласили в здание ведомства для разъяснения порядка проведения митингов и других акций.

- При этом было обращено внимание на необходимость решения возникающих вопросов в правовом поле, с чем Орыналиев согласился, - говорится в сообщении.

В управлении предпринимательства и инвестиций Алматы рассказали, что к ним обратились 12 курьеров Glovo Kazakhstan

- В ходе встречи курьеры отметили два проблемных вопроса. Первый - карта 2ГИС показывает пеший проезд для курьеров на мопедах или автомобилях. Второй - страхование в случае ДТП во время выполнения заказа. Диалог будет продолжен до разрешения ситуации в обоюдном порядке. Встреча с участием руководства Glovo Kazakhstan состоится в ближайшее время, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что в Glovo Kazakhstan в Алматы работают около трёх тысяч курьеров.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.