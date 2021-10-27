- На сегодняшний день по области 308 529 человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн-режиме. Таким образом, функцией онлайн-переписи воспользовались 46,5% граждан области. Самый высокий показатель участия населения в онлайн-режиме отмечен в Бокейординском районе, где приняли участие 72,4% жителей. В Каратобинском районе в онлайн-формате прошли 69,7%, в Чингирлауском - 69,6% жителей, - рассказали в департаменте. - В области есть населённые пункты, где жители полностью прошли перепись населения в онлайн-режиме. Это такие села, как Таскудык, Шагырлой, Кызылтан, Жанаконыс Сырымского района и Бесоба, Косбаз, Коскол, Актай, Шалгын Каратобинского района.

- По остальным районам процент охвата составляет от 80% до 97%. Основной этап Национальной переписи 2021 продлится до восьмого ноября. Поэтому призываем граждан активнее принять участие в важнейшем мероприятии десятилетия. Перепись населения в онлайн-режиме продлена, сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки, - отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте бюро национальной статистики по ЗКО, перепись населения в нашей области прошли 579 224 человека или 87,2 процента.Ещё 40,7% или 270 695 человек прошли национальную перепись в офлайн-формате. Стоит отметить, что перепись населения досрочно завершили в Жангалинском, Таскалинском и Чингирлауском районах. На стадии завершения Каратобинский, Сырымский районы.