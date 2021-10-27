Считается ли кокпар жестоким обращением с животными, ответили в минэкологии

В мажилисе в первом чтении одобрили проект закона «Об ответственном обращении с животными», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ходе обсуждения депутат мажилиса от партии Nur Otan Бекболат Тлеухан спросил, как новый закон отразится на национальных видах спорта, таких как «Кокпар» и «Байге».

- Национальный спорт травмоопасный как для животных, так и для человека: кокпар, байге. Законопроект запрещает «развлекательную деятельность, которая может привести к травмам, смерти или гибели животных». Что будет с национальным спортом? - поинтересовался Тлеухан.

Министр экологии Казахстана Сериккали Брекешев ответил, что основная цель законопроекта - защитить животных от жестокого обращения.

- Запрещено проводить развлекательные мероприятия, которые могут причинить вред животным. Например, собачьи бои. А национальные виды спорта не проводятся с целью навредить животным. Таким образом, закон не запрещает участие животных в национальных видах спорта, - пояснил глава минэкологии.

В проекте нового закона «Об ответственном обращении с животными» предусмотрена административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

