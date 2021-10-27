Три автоматические метеорологические станции установил «Казгидромет» в туристических зонах области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Снег ожидается в горах Алматинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Станции установили на Чарынском каньоне, Кольсайскиских озёрах и в Тургеньском ущелье
- Ранее эти зоны не были охвачены наземной сетью мониторинга Казгидромета, хотя АМС располагаются как вблизи населённых пунктов так и на удалении от больших городов в пустынных, горных и лесных районах, - сообщили синоптики.
Они уверяют, что по осадкам, ветру, температуре воздуха на сутки-трое имеет высокую степень оправдываемости до 92%. 29 мая в Чарынском каньоне прошёл грязе-селевой поток, в результате чего пострадали шесть человек и двое погибли - ученица и учитель художественной гимназии №199. В конце августа там появилась сотовая связь.