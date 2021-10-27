Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, подозреваемый присвоил вещи, принадлежащие заведению, в котором он работает. Во время проверки стражи порядка установили жителя Кызылорды, который работал на объекте заведующим складом. Материальный ущерб составил 2,3 миллиона тенге. В отношении 38-летнего мужчины проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК "присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.