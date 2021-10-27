Сейчас цена на картофель варьируется от 230 тенге до 285 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В мае в Уральске отмечалась высокая цена на овощи, они подорожали почти в три раза. Если накануне 2021 года цена картофеля составляла 122 тенге за килограмм, а моркови - 121 тенге за килограмм, то буквально через полгода в мае на рынках картофель стали продавать от 330 до 350 тенге за килограмм, морковь
— 400-450 тенге за килограмм, а свёклу и вовсе 350-500 тенге за кило.
Тогда в управлении предпринимательства ЗКО уверяли, что после сбора нового местного урожая цена на картофель значительно понизится. Действительно, она снизилась, но до прошлогодних цен ей ещё далеко.
В начале сентября картофель продавали по 160 тенге
за килограмм, сейчас цена начинается от 230 тенге.
На сегодняшний день, цены на овощи разнятся на рынках и супермаркетах. Так, если один килограмм картофеля на рынке стоит 230 тенге, то в супермаркетах цена достигает 285 тенге. Если морковь, свекла и капуста на рынке по 250 тенге, то в супермаркетах морковь стоит 183 - 297 тенге, свекла 240 - 294 тенге, капуста 290 - 308 тенге.
Жители Уральска по-прежнему недовольны ценниками на продукты питания. Они считают, что цены ниже не станут, а будут только расти.
- Когда уже власти поймут, что нам жить не на что. Пенсии не хватает. Ну куда такие цены? Ведь не могли все закупить картофель в сентябре подешевле. Я пенсионерка, мне его класть некуда. Живу в квартире, гаража нет и погреба тоже, - говорит жительница Уральска Валентина. - В аптеке покупаем самые дешевые аналоги лекарств, мясо позволяем себе только по праздникам, теперь и овощи не купишь.
Между тем, в управлении сельского хозяйства ЗКО заявили, что область в этом году на 100% обеспечена
местным картофелем. Вот только куда его девают, неизвестно. Так как по информации департамента государственных доходов ЗКО, овощи завозятся
в область из Ирана, Таджикистана, Украины, Грузии.
Предприниматели ЗКО, которые выращивают овощи, объясняют повышение цен по-другому. Они отмечают, что этот год нельзя назвать урожайным, была очень сильная жара, что сказалось на урожае картофеля.
- При температуре свыше 28 градусов тепла картофель не растёт. Урожайность в этом году меньше, чем в прошлом году примерно на 20-30%. В прошлом году мы реализовывали по 75-80 тенге за кило с поля, а в этом году 120-150 тенге. Урожай скупают все: и наши, и из других областей приезжают, и из соседнего государства. Наша площадь позволяет обеспечить всю область картофелем, но просто дело в том, что скупают и соседние области. А зимой и весной нам завозят овощи с юга, - рассказал руководитель ТОО "Жайна" Уалихан Разов.
Стоит отметить, что предприниматели отмечают нехватку овощехранилищ в области. Впрочем, хранить овощи дорогое "удовольствие" и невыгодное. Строительство овощехранилища на пять тысяч тонн обойдётся в сумму около 500 миллионов тенге.
- При хранении овощей идёт очень высокое потребление электроэнергии, в итоге цены после хранения на овощи выше. Были года, когда весной и осенью цена на картофель одинаковая, тогда предприниматель, который платил за овощехранилище, остаётся в убытке. Год на год не приходится. Всё зависит от рынка, от урожайности. Повышение цен я связываю с ростом цен на всё: топливо, амортизация техники - которую никто не учитывает, оплата труда за сбор урожая, о которой многие не задумываются. Сейчас, к примеру, мы платим одному работнику по 200 тысяч тенге в месяц за сбор урожая. Это адский труд, поэтому за другие деньги люди не соглашаются работать, их понять можно, им тоже нужно на что-то жить и кормить свои семьи, - пояснил Уалихан Разов.
Также он добавил, что они выращивают овощи на совесть, не используя добавки для роста картофеля.
