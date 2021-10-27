Стычка произошла из-за кресла заместителя акима района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео с инцидентом появилось в Instagram-паблике .

Заместитель акима Кербулакского района Алматинской области предложил общественникам сесть на своё кресло и решить проблему. Один из них подошёл к сиденью. Госслужащий аккуратно взял за плечи мужчину, усаживая на кресло. Однако активист оттолкнул чиновника и завязалась потасовка.

В пресс-службе акимата района рассказали, что видео снято 25 октября. Сама же история началась днём ранее.

- 24 октября акимом Каспанского сельского округа было организована работа по обеспечению углём гражданки Жанатаевой. Уголь был доставлен 25 октября в 17 часов. 25 октября Жанатаева обратилась в районный акимат к заместителю акима района Аденову по вопросу обеспечению углем. В ходе приёма гражданки с участием секретаря маслихата района Бекиева, первого заместителя филиала партий Nur Otan Камамбаевой, руководителем отдела внутренней политики Бекбатыровой было разъяснено о том, что в связи с очерёдностью на угольных складах будет предоставляться по очерёдности согласно подготовленному списку. Не удовлетворившись с ответом, гражданка Жанатаева отреагировала агрессивно и позволила себе бранную речь в адрес заместителя акима района с требованиями бесплатной доставки угля. Далее в здание районного акимата прибыли общественники Кербулакского района в лице Сансызбаева и Бейсбекова, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Именно с Сансызбаевым и произошёл конфликт у заместителя акима района.

Уполномоченный по этике Кербулакского района проводит служебное расследование.

