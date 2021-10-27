10-летняя Томирис Нурлан попала под колёса внедорожника по улице Кердери утром 26 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ребёнка сбил внедорожник. За рулём Toyota Land Cruiser Prado была 47-летняя женщина. Девочку, к сожалению, спасти не удалось. Она скончалась от полученных травм в больнице
, не приходя в сознание. В школе рассказали, что Томирис хорошо училась. Родственники отметили, что она хорошо читала стихи, танцевала, мечтала много путешествовать и стать моделью
.
Между тем, мера пресечения для водителя авто пока не избрана и будет определена после проведённых экспертиз. Об этом сообщили в полиции ЗКО.
Теперь к месту трагедии уральцы несут мягкие игрушки и цветы.
Стоит отметить, что аналогичные случаи уже происходили в Уральске.
20 ноября
2019 года в пятом микрорайоне на улице Нур неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребёнок скончался до приезда скорой помощи. В час ночи водителя
установили и задержали. Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье, увлекалась карате и танцами. В момент ДТП она переходила дорогу
со светоотражающей лентой в руке. Айару была уверена, что водитель увидит её и остановится перед пешеходным переходом. 21 ноября на злополучном пешеходном переходе установили освещение
. Отец Айару Ермек в тот день поехал в морг, чтобы забрать тело дочери. Однако выяснилось, что сотрудники СМЭ перепутали
и отправили тело Айару в Сайхин вместо другой умершей девочки. В ведомстве провели служебное расследование,
санитара обещали уволить, а руководитель отдела, который курирует выдачу тел родным, и директор центра экспертиз Уральска получили строгий выговор. В последний
путь Айару провожали сотни уральцев. Водитель, сбивший Айару, Валерий Петрунин попросил прощения у родственников 10-летней девочки, плакал в суде и заявил, что построит надгробие
на её могиле. Ему было назначено наказание в виде 2,5 года
лишения свободы. Также он лишен права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.
В ноябре прошлого года 22-летняя женщина насмерть сбила
10-летнего Бактияра Болата, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По словам родственников, мальчик шёл
в момент ДТП на спортивную секцию. Тогда для подозреваемой была избрана мера
пресечения в виде "содержания под стражей". Женщину приговорили к одному году
лишения свободы в колонии-поселении.
Сегодня, 27 октября, в Уральске сбили ещё одну 10-летнюю девочку
. К счастью, всё обошлось. После осмотра врачей её отпустили домой.
Фото Медета МЕДРЕСОВА