Правозащитники заявляют, что врачи отказываются её принимать на осмотр, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

О преступлении написал фонд . К ним обратилась жительница Актау, которую изнасиловали в авто.

- Подали заявление, до сих пор не назначили следователя, не изъяли одежду у потерпевшей. Не задержали подозреваемого, не произвели осмотр места происшествия, не забрали машину на автостоянку, не назначили экспертиз. Только дежурный дал направление на судебно-медицинскую экспертизу и провёл допрос потерпевшей, - сообщили в фонде.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что заявление к ним поступило 26 октября. Надругался над ней знакомый молодой человек.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 части 1 УК РК (изнасилование). Назначена судебная-медицинская экспертиза. Ведётся расследование, - говорится в сообщении.

В фонде так сообщили, что родные обратились к медикам с просьбой провести осмотр. Однако врачи отказывают следовать клятве Гиппократа.

- Несмотря на то, что люди пришли узнать медицинские показатели, не требовали экспертное мнение врачей, просили проверить всё ли в порядке с потерпевшей, её все равно не осмотрели врачи. Главный врач 34 больницы Актау отказался принимать пережившую изнасилование девушку, - уверяют правозащитники.

В облздраве пока обвинения не прокомментировали.

