– Для того, чтобы избежать ошибок при проектировании нашим проектным компаниям необходимо на новые формы использования информационных технологий. К сожалению, наши новые проектные фирмы не пользуются ими, но есть у нас компании, которые частные проекты моделируют по BIM-технологии. Строители, проектировщики с этого года будут работать именно по этой технологии, это не так дорого для бюджета. Использование BIM-технологий позволит избежать многих ошибок. Поэтому кто еще не успел срочно нужно торопиться, закупать программу, искать специалистов, - подчеркнул глава региона.

– Мы перепроверили проект с помощью BIM-технологий и удорожание составило около 20%. В итоге заказчик сэкономил десятки тысяч долларов. Наша компания в работе активно использует BIM-технологии, включающие в себя несколько других программ. Проектирование делается в формате 3D, только после этого подключаются расчеты трубопровода, металлоконструкций, бетонных сооружений. Мы реализовали множество проектов в компаниях "Тенгизшевройл", КПО б.в., "Жайык мунай". У нас есть собственная программа, у заказчика есть доступ к проекту на любой стадии, ему вырисовывается полностью график по дням. С помощью планшета, компьютера заказчик может зайти в программу и своими глазами увидеть, как реализовывается проектирование вплоть до мелочей. Заказчик сможет контролировать весь процесс. Одной из наших задач было максимальное использование казахстанских товаропроизводителей, но, к сожалению, это не всегда удавалось, так как зачастую цены у казахстанских производителей дороже. Цена импортных товаров на 20-30% может быть дешевле, - рассказал Абай Камалов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев во время заседания в региональной палате предпринимателей отметил, что со следующего года в области необходимо активно внедрять информационные технологии при изготовлении проектно-сметных документаций строительных объектов. Это, по его словам, позволит избежать ошибок во время проектирования.Информационное моделирование зданий (BIM) — это процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей. С помощью этой технологии специалисты по архитектуре и строительству могут еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры. Представитель ТОО "Камал Ойл" Абай Камалов рассказал, что при проектировании без использования BIM-технологий выявляются множество ошибок и перерасхода материалов. К примеру, были допущены ошибки в расчете металлоконструкций, толщины стенок трубопровода.Гали Искалиев заявил, что в будущем с помощью BIM-технологий будут изготавливаться ПСД не только зданий, но и дорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.