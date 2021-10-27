– Большегруз направлялся из Петропавловска в Актау и вёз древесный уголь. Жертв и пострадавших нет. На месте оперативно сработали сотрудники полиции с сотрудниками ПЧ, которым удалось избежать распространения огня и тяжких последствий. В настоящее время пожар локализован, устанавливаются причины возгорания, - сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО Случай произошел 27 октября около 6:00 в посёлке Большой Чаган района Байтерек. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, грузовая Scania загорелась во время заправки на АЗС "КазМунайГаз".Стражи порядка обещали оказать помощь водителю с горячим питанием и временным жильем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.