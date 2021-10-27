Оформить пособие на рождение ребёнка можно онлайн через суперприложение Kaspi.kz
Kaspi.kz запустил новый сервис для своих любимых клиентов.
Теперь прямо в суперприложении Kaspi.kz можно оформить пособие по рождению ребенка или социальную выплату по уходу за ребёнком возраста до одного года.
Раньше родителям приходилось идти в ЦОН с документами для оформления пособия или социальной выплаты. Сейчас достаточно подать заявку в приложении, а все процедуры по оформлению пройдут онлайн. Услуга предоставляется бесплатно.
Сервис разработан командой Kaspi.kz совместно с министерством труда и министерством цифрового развития.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал:
«Рождение ребёнка — прекрасное событие. Специально для родителей наша команда совместно с госорганами сделали онлайн сервис по получению пособий на рождение ребёнка прямо в нашем суперприложении Kaspi.kz. Теперь наши любимые клиенты могут оформить пособие, не выходя из дома, а сэкономленное время провести в заботах о младенце!»
Анар Тулеубаева, директор департамента анализа и развития государственных услуг министерства труда и социальной защиты населения, отметила:
«Государственная услуга «Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком» и «Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года» является одной из востребованных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. Если сравнивать показатели, то количество оказанных электронных госуслуг, связанных с назначением пособия по рождению ребёнка за 9 месяцев текущего года уже больше показателей всего 2020 года, а это более 300 тысяч услуг. Данный факт говорит о возрастающем доверии населения к электронным госуслугам.
Надеемся, что запуск пилотного проекта с банками второго уровня по оказанию услуг, связанных с назначением пособия по рождению ребёнка, в дальнейшем также покажет положительную динамику».
Для начисления пособия Kaspi.kz открывает на имя клиента специальный Социальный счёт. На этот счёт не может быть выставлен арест, например, за неуплату налогов или задолженность по кредиту.
С Социального счёта можно переводить деньги на свою карточку Kaspi Gold и пользоваться всеми выгодными сервисами Kaspi.kz - совершать покупки, переводы и платежи. Также можно снять наличные напрямую с Социального счёта по QR-коду в Kaspi Банкоматах.
Все услуги по Социальному счёту в Kaspi.kz без комиссии.
