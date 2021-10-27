«Рождение ребёнка — прекрасное событие. Специально для родителей наша команда совместно с госорганами сделали онлайн сервис по получению пособий на рождение ребёнка прямо в нашем суперприложении Kaspi.kz. Теперь наши любимые клиенты могут оформить пособие, не выходя из дома, а сэкономленное время провести в заботах о младенце!»

«Государственная услуга «Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком» и «Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года» является одной из востребованных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. Если сравнивать показатели, то количество оказанных электронных госуслуг, связанных с назначением пособия по рождению ребёнка за 9 месяцев текущего года уже больше показателей всего 2020 года, а это более 300 тысяч услуг. Данный факт говорит о возрастающем доверии населения к электронным госуслугам. Надеемся, что запуск пилотного проекта с банками второго уровня по оказанию услуг, связанных с назначением пособия по рождению ребёнка, в дальнейшем также покажет положительную динамику».

Теперь прямо в суперприложении Kaspi.kz можно оформить пособие по рождению ребенка или социальную выплату по уходу за ребёнком возраста до одного года. Раньше родителям приходилось идти в ЦОН с документами для оформления пособия или социальной выплаты. Сейчас достаточно подать заявку в приложении, а все процедуры по оформлению пройдут онлайн. Услуга предоставляется бесплатно. Сервис разработан командой Kaspi.kz совместно с министерством труда и министерством цифрового развития. Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал:Анар Тулеубаева, директор департамента анализа и развития государственных услуг министерства труда и социальной защиты населения, отметила:Для начисления пособия Kaspi.kz открывает на имя клиента специальный Социальный счёт. На этот счёт не может быть выставлен арест, например, за неуплату налогов или задолженность по кредиту. С Социального счёта можно переводить деньги на свою карточку Kaspi Gold и пользоваться всеми выгодными сервисами Kaspi.kz - совершать покупки, переводы и платежи. Также можно снять наличные напрямую с Социального счёта по QR-коду в Kaspi Банкоматах. Все услуги по Социальному счёту в Kaspi.kz без комиссии. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.