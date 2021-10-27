Ребенок отделался травмами, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 10-летнюю девочку сбили в Уральске Случай произошел сегодня, 27 октября, в 8:30 в микрорайоне Монкеулы в посёлке Зачаганск, недалеко от СОШ №10. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 33-летний водитель за рулём Mercedes сбил 10-летнюю девочку. Ребёнок доставлен в детскую многопрофильную больницу. Врачи поставили ей диагноз "ушиб мягких тканей обеих ключиц". После осмотра девочку отпустили домой.
– На месте работают сотрудники полиции, им предстоит выяснить причины произошедшего. Машина водворена на штрафстоянку. Как выяснилось, девочка направлялась в школу без сопровождения взрослого и во время перехода дороги на перекрестке в не установленном месте попала под колеса выезжающего со второстепенной улицы автомашины. Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель был трезв, - добавили в полиции.
Вчера, 26 октября, произошла аналогичная авария. 10-летняя девочка попала под колёса внедорожника, была доставлена в больницу, однако от полученных травм скончалась, не приходя в сознание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.