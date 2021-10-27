В глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на 21 строчку за год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аналитики Finprom.kz сообщили, в рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан занял 80-е место. С начала года скорость интернета в стране увеличилась с 19,52 до 31,74 Мбит/с, рост составил 62,6%. Казахстан в рейтинге лидирует среди стран Центральной Азии: Кыргызстан занял 103-е место, Узбекистан — 120-е, Таджикистан — 129-е. К слову, обошла страна в рейтинге и Россию (90-е место).

Лидерами в мире же остаются ОАЭ, Южная Корея, Норвегия, Катар и Китай.

Аналитики напомнили, что продолжается работа по внедрению 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

- Высока вероятность того, что после долгожданного запуска сети 5G в 2021 году подавляющее большинство мобильных соединений к 2029 году уже будет осуществляться именно через эту сеть, - надеются специалисты.

