С 14 по 22 сентября в регионе прошёл отборочный этап конкурса на получение безвозмездных государственных грантов на развитие бизнеса. В нем приняли участие более 200 как действующих, так и начинающих предпринимателей. По итогам конкурса специальная комиссия отобрала проекты 57 заявителей, которые уже в скором времени получат финансовую помощь от государства. В состав комиссии вошли и представители Союза предпринимателей и работодателей Атырауской области.- Для проведения конкурса безвозмездных грантов было выделено 170 миллионов тенге - 77 миллионов из республиканского и 93 - из местного бюджетов. Заявки принимались со всех районов области. В числе обладателей грантов 24 молодых предпринимателя, а также 18 человек из социально уязвимых слоев населения, - рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Каныш Мамбетов. Отметим, что победителей выбирали по нескольким критериям - новизна идеи, наличие бизнес- и маркетинг-планов, наличие оборудования и инфраструктуры.