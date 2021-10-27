– По словам девушек, драка началась с того, что они произносили слова, оскорбляющие честь друг друга. Ну, а за тяжёлыми словами последовала драка. Родители трёх девочек-подростков были вызваны в отдел полиции, в отношении которых составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК "Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними". Собранные документы направлены в специализированный межрайонный административный суд по делам несовершеннолетних для принятия законного решения. Кроме того, стражи порядка провели профилактические беседы и встречи с учащимися колледжа, где обучаются указанные подростки, с участием их родителей и учителей, - рассказали в полиции.

Скриншот с видео 19 октября в социальных сетях распространилось видео драки девушек-подростков, вызвав общественный резонанс. Сотрудники ювенальной полиции при проверке установили, что драка происходила между 15-летними студентками первого курса одного из колледжей Атырау. В конфликте активно принимали участие три девочки-подростка.В учебном заведении, где учатся студентки, сообщили, что никто из подростков не получил тяжелые травмы.