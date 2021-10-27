Вакцина от коронавируса для детей может получить название «Спутник М».

Фото из архива "МГ"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в скором времени пройдёт регистрация детской вакцины против коронавируса, передаёт РИА Новости.

- Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации, - сказал он.

В середине октября Гинцбург говорил, что вакцина для детей может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

Тем временем в США одобрена детская вакцина против коронавируса. Об этом написал американский учёный-медик, родом из Казахстана, Алмаз Шарман.

- Сегодня эксперты американского лекарственного регулятора FDA одобрили к применению вакцину против коронавируса Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Компания Pfizer представила предварительные результаты клинических исследований вакцины, проводимых в настоящее время в когорте из 2200 детей этой возрастной группы. Данные показали 91-процентную эффективность данной вакцины в предупреждении симптоматической формы COVID-19 у детей. Для них использовалась одна треть дозы вакцины, которая применялась для взрослых, - написал Шарман.

Стоит отметить, что Pfizer одобрен для применения подростков в Казахстане.

