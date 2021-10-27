Руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об этом сообщил заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём .

- Это гражданин Б 1981 года рождения, он 26 октября задержан и водворён в изолятор временного содержания ДП Алматы, - написал Абдрахманов.

27 апреля в полицию с коллективным заявлением обратились пострадавшие жители. Руководители Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно.

- В совершении данного преступления ранее были изобличены четыре подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу. Установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через другую компанию Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков, - сообщил замглавы ДП Алматы.

Своё заявление опубликовал глава компания Mudarabah Capital Рустам Бурканов. Он уверяет, что и сам является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Стоит отметить, что после коллективного обращения жителей в полицию пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Тогда вновь в стране подняли вопрос об ответственности блогеров за публикуемую ими рекламу.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.