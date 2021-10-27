- Строительство жилья в Аксае идёт полным ходом. Так, по южной объездной дороге компания Sm5 GLOBAL начала строительство пятиэтажного жилого комплекса AKBULAK. Сумма затрат составит более одного миллиарда тенге. Также строятся многоэтажные дома в самом Аксае, например, по улице Железнодорожной рядом с ЦОНом. Кроме жилых домов строятся и другие объекты. К примеру, ТОО «НазТур» возводит строительный супермаркет, а ТОО GlobalTradeandServices и GreenSparkLimited намерены заняться выпуском светодиодных прожекторов и производством солнечных панелей для компаний, работающих на Карачаганакском месторождении. К слову, эти два проекта на общую сумму более одного миллиарда тенге получили одобрение на уровне области и были включены в региональную Карту поддержки предпринимательства, - рассказал Азамат Халелов.

- Строительство за счёт средств частных вложений в Бурлинском районе продолжается. Некоторые из проектов рассчитаны на несколько лет и их реализация намечена на 2022-2023 годы, - подытожил руководитель районного отдела предпринимательства.

Как проинформировали в отделе предпринимательства, по сравнению с прошлым годом в районе наблюдается увеличение частного инвестиционного сектора из числа местных компаний. На сегодня в Аксае, и в целом по Бурлинскому району, идёт строительство 36 объектов, десять из которых уже завершены. В их числе торговый дом «Ернар», ресторанный комплекс, многоквартирный трёхэтажный дом по проспекту имени Абая, магазины, супермаркет «Байтерек» в селе Бурлин, убойный пункт к/х «Енбек». До конца года, как сообщил руководитель отдела предпринимательства Бурлинского района Азамат Халелов, планируется сдать в эксплуатацию ещё два строящихся объекта в Аксае - супермаркет и автомойку Estra.Он отметил, что реализация вышеперечисленных проектов дополнительно создаст свыше 500 новых рабочих мест, после ввода объектов в эксплуатацию. А в настоящее время в период строительства на проектах задействовано более 600 человек.