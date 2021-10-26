– привычный нам всем овощ, является природным источником бетаина, аминокислоты, которая помогает работе печени, защищает её от токсинов и, по некоторым данным, препятствует перерождению клеток печени. Регулярное употребление свеклы значительно улучшает здоровье и повышает иммунитет. А именно улучшается качество крови, очищается организм, блокируется рост раковых клеток, усиливается функция половых желез, овощ устраняет половое бессилие. Организм эффективнее борется с различными инфекциями, лучше усваивается кислород, налаживается работа сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. А также нормализуется давление, снижается риск заболевания сосудов, сахарного диабета. Кроме этого свекла обладает омолаживающим эффектом, так как в нём содержится вещество, которое способствует созданию новых клеток. Сосуды расширяются, что приводит к устранению проблемы с "холодными руками и ногами". Укрепляются стенки сосудов, капилляров, улучшается качество связок и костей. А употреблять свеклу лучше в таком виде: два килограмма очищенной сырой свеклы нарезаем на 5-6 частей каждую, заливаем 2,5 литрами горячей воды и варим около часа на среднем огне. Спустя час добавляем 1,5 столовых ложек сахара и столько же яблочного уксуса. Смесь остужаем, готовую продукцию храним в холодильнике. Ежедневно необходимо выпивать по 50 мл свекольного напитка 3-4 раза в день на голодный желудок. Для достижения наилучшего эффекта советует съедать по 2 небольших кусочка сырой свеклы. К слову, немаловажную роль играет состав свеклы, она должна быть без нитратов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.