Как быть, если яйца сварились недостаточно хорошо? Что делать, если при очистке скорлупы вместе с ней снимается белок и даже желток? Если вы задаётесь такими вопросами, вероятнее всего вы сварили яйца неправильно. Мы вам расскажем, как их сварить, чтобы скорлупа едва ли не сама снималась с яйца. (без названия) Фото с сайта pexels.com Для начала усвоим одно «золотое» правило. Если яйцо очень свежее, буквально из-под курицы, то как его не вари, он всё равно плохо будет чиститься. В этом случае никакие лайфхаки не помогут. Быстро очистить можно только те яйца, которые уже немного полежали. Ну и ещё не нужно забывать, что качественная варка также влияет на то, насколько легко будет сходить скорлупа. Итак, учимся правильно варить яйца, чтобы всё прошло как по маслу.
  • Перед варкой обязательно за полчаса достаньте их из холодильника. Положите в любую удобную ёмкость и залейте кипяченой водой. Затем отправьте на медленный огонь, периодически выключая его. Главное, чтобы она не стала кипеть и бурлить.
  • Обязательно добавьте соль при варке.  После того, как они сварились, поместите их в другую ёмкость, но только теперь с холодной водой. Держать их придётся минут 15, не более. Под воздействием температуры белок начнёт сжиматься и это облегчит чистку яйца.
