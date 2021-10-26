В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +5..+7, ночью похолодает до 0..-2. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер северный до 10 метров в секунду.

На юге области дождь. Лишь западные и юго-восточный регионы будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, в центре ночью и утром туман, на севере, юго-востоке областей гололёд, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, востоке страны – усиление ветра.