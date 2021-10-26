Водителя задержали и водворили в изолятор временного содержания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Момент смертельного наезда попал на камеры. Видео опубликовали в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло в 20:30 25 октября в Талгаре.

- 26-летний водитель, двигаясь в западном направлении по улице Менделеева, допустил наезд на 18-летнего пешехода, который шёл по кромке асфальта и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался на месте, - отметили в ведомстве.

Полиция начала досудебное расследование по статье за нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека и оставление места ДТП. Водителя водворили в изолятор временного содержания.

