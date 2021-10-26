- Мы часто говорим о развитии и стратегических планах, о качестве жизни людей. Понятно, что это всё зависит от состояния окружающей среды. Мы хотим остаться самым чистым регионом в Казахстане. Хорошо, что КПО б.в. проводит такие форумы, а его материнские компании придерживаются устойчивого развития и придерживаются целей сохраняющие экологию. В будущем это позволит привлекать инвестиции, потому что они будут направлены в чистый регион. Мы обсуждаем конкретные проекты, которые будут поддерживать экологию. Те проекты, которые сегодня мы видели, их показывали предприниматели из ЗКО. Нужно отметить, что малыми шагами можно достичь многих целей. Всех предпринимателей призываю заниматься проектами по управлению отходами и зеленым насаждениям, а мы в свою очередь будет поддерживать их и субсидировать, - отметил аким ЗКО выступая на форуме.

Uralsk Green Forum-2021: «Управление отходами - важный фактор устойчивого развития Западно-Казахстанской области» проводится компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» совместно с акиматом Западно-Казахстанской области на ежегодной основе, начиная с 2017 года. На форуме будут разъяснены новые принципы экологического законодательства в сфере управления отходами, произойдёт обмен опытом и наилучшими практиками управления отходами, а также будет предоставлена информация о доступных технологиях переработки отходов, о повышении уровня переработки отходов Западно-Казахстанской области и развитие "зелёного" бизнеса в регионе, а также повышение экологической осведомленности населения в сфере снижения образования отходов и соблюдения практики раздельного сбора. В форуме приняли участие представители акимата области, министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, депутаты мажилиса парламента РК, представители компаний - природопользователей государственного и частного сектора, материнских компаний КПО, компаний-переработчиков отходов, экологических ассоциаций, региональных образовательных учреждений, а также эксперты и специалисты в управлении отходами и зелёной трансформации, республиканские и региональные СМИ. Аким ЗКО Гали Искалиев поприветствовал всех и поблагодарил компанию "КПО б.в." за организацию. Он отметил, что ЗКО одна из самых чистых регионов республики, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить природу.Также на Uralsk Green Forum-2021 была проведена выставка компаний-переработчиков отходов по области на производственной базе ТОО «Уральская Торгово-промышленная компания».