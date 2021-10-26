- Мы часто говорим о развитии и стратегических планах, о качестве жизни людей. Понятно, что это всё зависит от состояния окружающей среды. Мы хотим остаться самым чистым регионом в Казахстане. Хорошо, что КПО б.в. проводит такие форумы, а его материнские компании придерживаются устойчивого развития и придерживаются целей сохраняющие экологию. В будущем это позволит привлекать инвестиции, потому что они будут направлены в чистый регион. Мы обсуждаем конкретные проекты, которые будут поддерживать экологию. Те проекты, которые сегодня мы видели, их показывали предприниматели из ЗКО. Нужно отметить, что малыми шагами можно достичь многих целей. Всех предпринимателей призываю заниматься проектами по управлению отходами и зеленым насаждениям, а мы в свою очередь будет поддерживать их и субсидировать, - отметил аким ЗКО выступая на форуме.Также на Uralsk Green Forum-2021 была проведена выставка компаний-переработчиков отходов по области на производственной базе ТОО «Уральская Торгово-промышленная компания». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
