- У нас действует мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому проверки мы проводить не можем, от жителей заявления не поступало, - сказал Талап Уснадин. - Но мы ждём результаты расследования ДЧС, и далее будем решать, какие меры принять.За несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов согласно статье 336 КоАП предусмотрен штраф 200-300 МРП (от 583 тысяч до 875 тысяч тенге). 24 октября в Актобе произошло загорание городского мусорного полигона. Пожар ликвидировали только на следующий день, город из-за этого оказался в сером дыму и гари. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
