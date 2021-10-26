Об этом СМИ рассказал Талап Уснадин, главный инспектор департамента экологии Актюбинской области, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Актобе окутал дым: жителей попросили без острой необходимости не выходить на улицу По его словам, к ним сообщение о пожаре на полигоне ТБО поступило 24 октября. На место направили экологических инспекторов, они проводили замеры по загрязнению атмосферного воздуха. Сероводород в воздухе не обнаружили, но есть превышение показателей по азоту. После получения лабораторного протокола будут решать вопрос об административной ответственности по статье 336 ст. КоАП "Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов".
- У нас действует мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому проверки мы проводить не можем, от жителей заявления не поступало, - сказал Талап Уснадин. - Но мы ждём результаты расследования ДЧС, и далее будем решать, какие меры принять.
За несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов согласно статье 336 КоАП предусмотрен штраф 200-300 МРП (от 583 тысяч до 875 тысяч тенге). 24 октября в Актобе произошло загорание городского мусорного полигона. Пожар ликвидировали только на следующий день, город из-за этого оказался в сером дыму и гари.