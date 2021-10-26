– По подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма сотрудники патрульной полиции установили и задержали 27-летнего жителя Кобдинского района, который пояснил, что решил пошутить. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, - пояснили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 23 октября в 22:24 в «102» позвонил мужчина, который сообщил, что он заложил бомбу в кафе «Троя». На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа сапёров. Из кафе эвакуировали 87 человек. Взрывные устройства, к счастью, не обнаружили.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Стоит отметить, что для актюбинских полицейских такие сообщения стали не редкостью. С начала года о заложенных бомбах сообщили девять раз и только в пяти случаях стражам порядка удалось найти лжетеррористов.