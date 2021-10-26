Но в течение месяца за судьбой ребёнка будут пристально следить соответствующие службы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пас скот и всё время просил кушать. Односельчане рассказали о мальчике, которого нашли на сеновале в ЗКО Речь идёт о восьмилетнем Денисе Горшунове из села Зелёное района Байтерек. Вечером 13 октября всю область всполошила новость о его исчезновении, мальчика искали всем селом, и только на утро следующего дня Денис нашёлся на соседском сеновале. Он уснул в стогу сена. На этом история не закончилась, обеспокоенные односельчане сообщили, что ребёнок живёт с бабушкой и её сожителем, которые, по их словам, плохо с ним обращаются. Люди рассказали, что он пасёт скот, убирает за ними, доит коров, постоянно ходит в рваной одежде и всё время просит кушать. Мама Дениса умерла несколько лет назад, а папа живёт и работает в городе. На сигнал отреагировали полицейские и мальчика сразу же забрали в Центр адаптации несовершеннолетних, где он находился до сегодняшнего дня. По информации официального представителя департамента полиции ЗКО Болатбека Нургожина, сегодня, 26 октября, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
– Денис сам попросился остаться с бабушкой (бабушка по отцовской линии, с которой и жил ребенок - прим. автора) в посёлке, и члены комиссии решили дать родственникам мальчика испытательный срок до 25 ноября. В это время за семьёй будут пристально наблюдать соответствующие службы. Если за этот период повторится что-то подобное, то родственников немедленно лишат родительских прав, - рассказал Болатбек Нургожин.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.