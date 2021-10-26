Читала стихи, хорошо танцевала: родственники рассказали о погибшей школьнице в Уральске
10-летняя Томирис Нурлан попала под колёса внедорожника по улице Кердери сегодня, 26 октября, в 10:00, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Томирис Нурлан
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ребёнка сбил внедорожник. За рулём Toyota Land Cruiser Prado была 47-летняя женщина. Девочку, к сожалению, спасти не удалось. Она скончалась от полученных травм в больнице, не приходя в сознание.
Как выяснилось, Томирис училась в средней общеобразовательной школе №7.
- Она из благополучной семьи. Хорошо училась. Жаль, что так произошло. Мы всей школой выражаем глубокие соболезнования родителям. Сегодня пойдём к ним с завучем, - сказал директор школы Виктор Протасов.
Девочка жила недалеко от школы. В доме погибшей не умолкает плач. Приезжают родные, близкие и друзья, чтобы выразить соболезнования. Дядя Томирис Ерлан Мелеков рассказал, что его племянница отличалась хорошей памятью и очень выразительно читала стихи. Она занималась танцами и мечтала стать моделью.
- Я нянчился с ней с самого рождения. Она выросла на моих глазах. Была очень близка, - со слезами на глазах рассказывает Ерлан. - Она была очень красивая. Участвовала во многих олимпиадах. Занимала второе место по городу на конкурсе чтецов. Сейчас время ТикТока, страсть детей. И она хотела всё время снимать ролики. Мечтала много путешествовать.
Также близкие погибшей рассказали, что девочка была очень доброй, часто красовалась у зеркала и говорила: "Я красивая, я буду моделью!".
Родственники не знают подробностей трагедии и просят свидетелей ДТП откликнуться и сообщить информацию по номеру телефона Ерлана Мелекова 8 775 906 51 86.
Виктор Протасов
школа, где училась Томирис Нурлан
Ерлан Мелеков
Фото Томирис Нурлан предоставлено Ерланом Мелековым
