– Приоритетной задачей до 2025 года является достичь результата в 95%. Для этого необходимо провести ремонт дорог протяжённостью 1 864 километра. В этом году на сумму 31,6 млрд тенге ремонтируют 312 километров дорог, 78 километров из которых дороги республиканского значения. Кроме того, в этом году по объектам строительства и ремонта дорог проектируют 96 проектов, 12 из которых по строительству и реконструкции и 84 проекта по капитальному и среднему ремонту, - отметил Бауыржан Айтмагамбетов.

– При составлении ПСД встречаются характерные ошибки и недочеты, которые порой связаны с низкой квалификацией специалистов и отсутствием ориентированности на местные материалы. Основные системные ошибки при проектировании дорог - отсутствие подробной разработки наиболее эффективных типов дорожных объектов и вариантные сравнения, в результате чего применяются неэкономичные виды покрытий. В должной мере не проводятся или вообще не проводятся гидрогеологические, геологические испытания, отсутствие возмещения затрат по перевозке стройматериалов, установки асфальтобетонных заводов, при этом дальность перевозок составляет более 200 километров. Проектные институты не имеют в достаточном количестве квалифицированные кадры и нормативно-техническую базу. Пути решения - создание отдела ПСД в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, что позволит сопровождать проекты дорог областного и районного значения, а так же улиц населённых пунктов до получения положительного заключения экспертизы. В состав отдела войдут проектировщики и дорожники. Также нужно создать экспертный совет, - рассказал Бауыржан Айтмагамбетов.

– Именно в пик строительного сезона наблюдается дефицит битума, нехватка вагонов для перевозки материалов, что в свою очередь приводит к срывам в графиках работ. Для решения этой проблемы начато производство добычи ПГС щебня на карьере в Бокейординском районе, в Таскалинском районе и местная компания планирует инвестировать в строительство завода по производству битума, который выпускает на внутренний рынок 120 тысяч тонн битума в год, - заключил Бауыржан Айтмагамбетов.

– Мы проверили все строящиеся дороги и выявили, что почти нигде не осуществляется достаточный технический надзор. Мониторинг строительно-монтажных работ заказчиками должен осуществляться в соответствующей лаборатории. Это отрицательно сказывается на качестве технадзора. В области на 227 объектах строительства, реализуемых за счёт бюджета, технадзор осуществляется 32 аккредитованными экспертными организациями. В среднем на одну организацию приходится по семь объектов. Состав группы технадзора не всегда соответствует тем данным, которые были предоставлены во время конкурсных заявок. В таких случаях следует расторгать договоры, либо вообще их не заключать, - говорит Гайса Тажибаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов говорит, что протяженность дорог в регионе составляет 6 496 километров. Из них 1 414 километров являются дорогами республиканского значения, 5 082 километра - дорогами областного значения.На эти работы в 2022 году предварительно уже выделили 17,7 млрд тенге на реализацию 37 проектов. На эти деньги планируют отремонтировать 184 километра дорог. В этом году началась реконструкция дорог Барбастау - Акжайык - Индер, Чапаево - Жангала - Сайхин, Бурлин - Аксай - Жымпиты. На следующий год на эти объекты деньги уже выделены, работа продолжится.Ещё одной основной проблемой при строительстве и ремонте дорог в области Бауыржан Айтмагамбетов назвал. Ведь специфика работ требует заготовки этих материалов в большом количестве.Руководитель управления государственно-архитектурного контроля ЗКО Гайса Тажибаев подчеркнул, что анализ проведённой работы в сфере строительства показалК слову, за девять месяцев этого года в отношении компаний по техническому надзору возбуждено 16 дел по административным правонарушениям, 12 из которых в отношении физических лиц и четыре в отношении юридических лиц.