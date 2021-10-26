Реконструкция аллеи Цоя и колонка для воды: какие проекты алматинцы предложили по «Бюджету участия»

С 21 октября стартовало голосование за идеи жителей по благоустройству города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

К голосованию допущено 485 проектов. Наибольшее количество заявок поступило по благоустройству Алмалинского и Турксибского районов. Меньше всего предложений подали жители Медеуского и Бостандыкского районов. Мы решили изучить все заявки и выбрать самые необычные.

Один из интересных проектов - реконструкция архитектурного ансамбля на аллее Виктора Цоя по улице Тулебаева.

- К сожалению, на сегодняшний день ансамбль находится в крайне плачевном состоянии и требует реконструкции с акцентом на высокое качество и творческий подход. Предлагается вовлечь в проект представителей творческих профессий, включая талантливую молодёжь, - предложил автор проекта.

Затратить на это предлагается 54 578 320 тенге.

Жители жилого комплекса «Тау Самал» предложили установить во дворе площадку для выгула собак. Там же поставить беседку, скамейки и игровые конструкции для детей. Проект жители оценили в 26,9 млн тенге.

Ещё одну площадку для выгула и тренировок питомцев предлагают обустроить в парке имени Сейфуллина. Стоимость проекта - 30 млн тенге.

В Наурызбайском районе могут установить скейт площадку по улице Даулеткерея. На реализацию проекта может уйти 33,5 млн тенге.

30 млн тенге предложили выделить жители домов №21 и №22 в десятом микрорайоне для ремонта подпорной стены.

- Стена находится в аварийном состоянии, просим восстановить, выровнять стену, - говорится в описании.

В Алмалинском районе жители хотят установить пять качелей пергола (верёвочные качели с сиденьем в виде скамейки - прим. автора). Стоимость проекта - 11 200 000 тенге.

Текущий ремонт ступенек предложили жители Медеуского района.

Разбитая лестница располагается от улицы Керей-Жәнібек хандар до пересечения улицы Луганского и проспекта Аль-Фараби. Проект оценили в 40,6 млн тенге.

Видеонаблюдение под мостом Толе би - Орманова и Луганского - Аль-Фараби предлагают установить жители Медеуского района. Проект они оценили 11, 5 млн тенге.

Колонку питьевой воды для общего пользования во время прогулок и спортивных мероприятии в Медеуском районе хотят установить за 10 млн тенге.

Жители Жетысуского района желают поставить надпись на въезде в город с озеленением территории и местом отдыха. Стоимость проекта 16,6 млн тенге.

В сквере имени Байтурсынова жители предложили установить конструкцию для обмена книг. Она обойдётся в 2 млн тенге.

Проголосовать за понравившиеся проекты могут только жители, имеющие постоянную прописку в Алматы. Доступно как онлайн-голосование, так и бумажное (при личном визите в районные акиматы или фронт-офис Open Almaty). Голосование завершиться девятого ноября.

