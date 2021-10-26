Ребёнок скончался, не приходя в сознание, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Насмерть сбила 10-летнюю девочку автоледи на внедорожнике в Уральске Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО 10-летняя девочка попала под колёса внедорожника по улице Кердери сегодня, 26 октября, в 10:00. В полиции сообщили, что школьница перебегала дорогу в неустановленном месте. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, за рулем Toyota Land Cruiser Prado была 47-летняя женщина.
- В результате ДТП ребенок с различными травмами доставлен в областную многопрофильную больницу Уральска, где, не приходя в сознание, скончался. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека". Установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой. Она училась в пятом классе во вторую смену, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ноябре прошлого года 22-летняя женщина насмерть сбила 10-летнего Бактияра Болата, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По словам родственников, мальчик шёл в момент ДТП на спортивную секцию. Тогда для подозреваемой была избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".