- В результате ДТП ребенок с различными травмами доставлен в областную многопрофильную больницу Уральска, где, не приходя в сознание, скончался. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека". Установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой. Она училась в пятом классе во вторую смену, - пояснили в пресс-службе ведомства.Напомним, в ноябре прошлого года 22-летняя женщина насмерть сбила 10-летнего Бактияра Болата, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По словам родственников, мальчик шёл в момент ДТП на спортивную секцию. Тогда для подозреваемой была избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
