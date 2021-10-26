Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов на заседании правительства, ссылаясь на экспертов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Глава ведомства рассказал о перспективах изменений на рынке труда.

- Во-первых, быстрое изменение требований к рабочей силе. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет изменится 40% основных навыков, необходимых рабочей силе, в связи с чем возникнет необходимость в переподготовке каждого второго работника. Во-вторых, демографические риски. В сфере промышленности идёт процесс старения кадров. В этой сфере занято только 20% молодёжи. В дальнейшем 74% рабочей силы будут составлять представители эпохи «миллениалов» и «Z», - считает Серик Шапкенов.

Также, по его словам, сейчас стремительно развивается «экономика свободного дохода», в связи чем необходимо законодательное регулирование деятельности фрилансеров.

