Управление строительства расторгает договоры с подрядчиками, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
25 октября в региональной палате предпринимателей ЗКО прошло заседание по вопросам строительства жилья и дорог. По словам акима области Гали Искалиева, в этом году выделено немало средств из областного и республиканского бюджетов на строительство объектов с участием государства, а если быть точным - то 33 миллиарда тенге.
– Однако возникли проблемы, и по разным причинам некоторые наши объекты строятся невовремя. Есть претензии и к качеству. В следующем году эти проблемы допускать нельзя. Зависящие от нас решения мы примем сами, а вопросы, решаемые на уровне республики, также будем поднимать. Проблемы касаются не только качества строящихся объектов, но и технического надзора и проектирования, - подчеркнул Искалиев.
Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев заявил, что основными системными ошибками при строительстве объектов являются ошибки при проектировании, отсутствие квалифицированных специалистов, завышение или занижение объемов, применение некачественных стройматериалов, недобросовестные подрядчики, отсутствие техники и собственного персонала.
– Заказчиками капитальных и текущих ремонтов зачастую выступают руководители соцучреждений, которые абсолютно не знают строительную отрасль и вынуждены принимать строительные объемы. Самая актуальная проблема - это подорожание строительных материалов. Наши проектные институты в своём штате не имеют необходимых сотрудников, часть объемов раздают субподрядчикам, многие из которых работают из дома и идёт нестыковка при сборе общего проекта в одно единое. Например, при проведении водоснабжения в селе Янайкино, ПСД составляло ТОО "Берекет", при населении 933 человека они заложили 500-кубовые ёмкости, хотя было бы достаточно и 250-кубовые ёмкости. А при составлении ПСД на строительство школы на 600 мест в посёлке Казталовка компанией Innovation Central Project из Павлодара были упущены расходы на перевозку стройматериалов, а это порядка 97 миллионов тенге и железобетонные колонны на сумму 133 миллиона тенге. Подрядчик понёс убытки порядка 230 миллионов тенге, сейчас идут процессы по пересогласованию, что приводит к затягиванию строительства, - рассказал Алибек Антазиев.
Руководитель управления строительства подчеркнул, что каждый случай будет отрабатываться отдельно и будут наказываться проектировщики. В качестве путей решения он предложил усилить контроль при выдаче лицензий проектным институтам и предусмотреть меры взыскания в отношении проектировщиков, которые допустили грубые ошибки, что привело к срыву или затягиванию строительно-монтажных работ.
– В проектах закладываются импортные строительные материалы. В прошлом году мы начали строительство двух ФОКов (физкультурно-оздоровительный комплекс - прим. автора) в посёлках Таскала и Казталовка. Проектный институт "Проект строй инжиниринг" заложил в проекте российский материал, хотя у нас есть своё мощное производство. Это привело к тому, что подрядчик сейчас не может закончить объекты, так как произошёл резкий скачок цен на стройматериалы и везти из-за границы ему не выгодно. В ходе корректировки проектов удорожание по каждому проекту составило более 250 миллионов тенге, что для нас неприемлемо. Сейчас мы расторгаем договоры с существующим подрядчиком. Поэтому предлагаем на базе РПП "Атамекен" создать комиссию, которая будет следить за долей местного содержания при составлении ПСД, - отметил Алибек Антазиев.
Кроме этого, он заявил, что заказчиками капитальных и текущих ремонтов часто выступают руководители социальных учреждений. В качестве примера Алибек Антазиев привел капремонт двух школ в Аксае, тогда проектная компания ТОО "Российско-Казахстанское Совместное предприятие "Технопроект kz" предусмотрел полную замену всех инженерных сетей, полов и дверей, хотя по факту износ составлял всего 30%. По этой причине государство вынуждено было потратить больше денег.
– Дефектный акт составлялся не специалистами, а директорами школ. А директор школы №21 в Уральске по незнанию оплатил невыполненные работы на сумму 12,6 миллиона тенге. Подрядчик деньги вернул. Мы предлагаем, чтобы в будущем заказчиками таких работ выступали не директора школ, а вышестоящие госорганы. По жилищному строительству большую проблему создают иногородние подрядчики, которые выигрывают тендер в нашей области, а у самих нет ни техники, ни специалистов, ни средств. Живой пример - это ТОО "Нур Курылыс-Болашак", которое работает у нас с прошлого года. Подрядчик в ЗКО строит семь домов на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. Ни один из домов не сдан, и по итогам года 141 семья не получила квартиры. Мы сейчас расторгаем договор с этим подрядчиком, вынуждены признать его недобросовестным и лишить его лицензии, банковских гарантий, также у нас предусмотрены штрафные санкции. Размер штрафа составит порядка 100 миллионов тенге, - говорит Алибек Антазиев.
Выяснилось, что и по проведению водоснабжения в села имеются существенные проблемы. Так, ТОО "Данекер" и ТОО "Колсай" выиграли в нашей области девять конкурсов, общая сумма составила 3,1 миллиарда тенге. 6 200 человек должны были быть обеспечены чистой питьевой водой, однако этого не произошло. По шести объектам подрядчики отстают от графика, многие работы ведутся с грубыми нарушениями строительных норм, по четырем объектам происходит срыв ввода в эксплуатацию. Порядка 2 500 человек останутся в этом году без чистой воды, подрядчик не выполняет свои обязательства.
– Пути решения - мы предлагаем внести такое предложение: если сумма заключенных договоров госзакупок в 2-3 раза превышает средний доход потенциальных поставщиков за последние три года, то он не может участвовать в госзакупках. Другими словами, если ТОО за последние три года отработал в среднем по миллиарду, то он на четвертый год не имеет право брать тендеры на сумму более двух миллиардов тенге. Ведь подрядчики берут колоссальные объемы, а потом не справляются, - подчеркнул Алибек Антазиев.
Стоит отметить, что правительство приняло решение о компенсации разницы удорожания строительных материалов
. На сегодняшний день управление строительство ЗКО подало заявку на корректировку
11 проектов, семь из которых на общую сумму 2,4 миллиарда тенге согласованы и утверждены. Основные требования для корректировки: строительно-монтажные работы не должны превышать 50% и само удорожание должно быть более 10% по смете. Только тогда предприниматели могут подавать заявку своим заказчикам.
В заключении своего выступления Алибек Антазиев подчеркнул, что в следующем году в области будут строиться много объектов по госпрограммам. В связи с чем он предложил местным товаропроизводителям задуматься над производством таких материалов как линолеум, облицовочный кирпич, двери, цемент, металл, керамическая плитка. Объем закупаемой продукции составит порядка 15 миллиардов тенге.
Аким области Гали Искалиев заявил, что тендеры на следующий год будут объявлены заранее и попросил всех руководителей компаний подготовиться к ним.
