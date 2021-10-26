- Мы призываем всех принять активное участие в переписи населения, так как эта кампания повлияет на улучшение качества жизни граждан. Каждый из вас должен понимать всю ответственность и важность данной кампании. Перепись населения - это единственный инструмент, который позволяет создать единый портрет страны. Источником информации выступаете Вы. Проведение очередной переписи в стране позволит полностью проанализировать демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране и улучшить качество жизни граждан, - обратились к жителям ЗКО в департаменте статистики. - До завершения переписи остается не так много времени, однако переписному персоналу в своей работе приходится сталкиваться со сложностями каждый день. Порой некоторые жители не открывают двери, не передают номера уведомлений о прохождении онлайн переписи или просто отказываются давать интервью. Призываем каждого жителя нашей области пройти перепись либо в режиме онлайн, либо воспользоваться услугами переписного персонала! Пройти перепись онлайн можно через специализированный сайт sanaq.gov.kz.На сегодняшний день, по данным Бюро национальной статистики, почти 91,6 процента населения Казахстана или 17 428 058 человек приняли участие в общенациональной переписи населения. При этом 40,4% прошли ее в онлайн-формате, 51,2% - в офлайн-формате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
