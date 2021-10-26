Поставку платных вакцин в Казахстан планируют начать в 2022 году, сообщает Sputnik Казахстан.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

15 октября министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщал, что жители будут платить за зарубежные вакцины с 2022 года. Бесплатными останутся только препараты, производимые в стране - «Спутник V» и QazVac.

26 октября после заседания правительства, на котором Цой озвучил эпидемиологическую обстановку и прогноз до конца года, журналисты спросили о стоимости платных вакцин.

- Я не могу сказать, потому что это коммерческий сегмент. Но в целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, то они колеблются в различных пределах - от двух до пяти тысяч тенге. Поэтому здесь надо будет смотреть, в зависимости от того, по каким ценам будут закупаться в коммерческом сегменте, - ответил глава Минздрава.

По его словам, платная вакцинация станет альтернативой для жителей, не желающих прививаться бесплатными вакцинами.

