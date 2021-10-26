Авария произошла 24 октября примерно в 20:00, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Две "Лады" сгорели после столкновения на трассе Уральск-Атырау. Погибли два человека Скриншот с видео Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на 209-ом километре дороги Уральск - Атырау. На трассе лоб в лоб столкнулись Lada Vesta и Lada Priora, после чего обе машины загорелись. В полиции ЗКО рассказали, что обе машины были на газе. В результате ДТП из Lada Priora извлекли два трупа, а водитель Lada Vesta и его пассажир (30-летняя женщина) с различными травмами госпитализированы в центральную больницу Акжайыкского района. Их спас очевидец аварии. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что в хирургическое отделение больницы Акжайыкского района после ДТП поступили 31-летний мужчина и 30-летняя женщина.
- Мужчина был доставлен с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и закрытый перелом нижней трети левого бедра. У женщины диагностировали закрытый перелом верхней трети правой голени, открытый перелом верхней трети левой голени, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное.