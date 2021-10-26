Зоозащитники требуют закрытия незаконного частного приюта для кошек и собак в Алматинской области, сообщает телеканал КТК.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

София Салихова два месяца назад спасла двух бездомных собак из отлова и отдала их в частный приют. Каждый месяц она платила по 20 тысяч тенге за содержание каждого питомца. Недавно одну из собак загрызли насмерть.

- Труп на видео уже был распухший. Владелица сказала, что она утром пришла в приют и увидела труп. Я буквально через день приехала сюда, чтобы забрать труп, осмотреть место происшествия и отвезти труп на экспертизу. Результаты экспертизы говорят, что собаку зверски загрызли две огромные собаки. Это были как минимум алабаи. Её драли в разные стороны и душили. Она умерла от механической асфиксии, - рассказывает София.

Зоозащитница уверена, что в этом приюте регулярно издеваются над бездомными животными и предполагает, что собак используют для тренировки бойцовских псов. Как оказалось, собак ещё нескольких волонтёров загрызли на территории приюта.

В ветслужбе говорят, что еженедельно волонтёры забирают из отлова чипированных кошек и собак, а потом отдают их на передержку.

- В этих приютах были факты захоронения трупов, что является грубейшим нарушением ветеринарно-санитарных требований. Это потенциальный очаг распространения инфекционных заболеваний и особо опасных болезней. В результате мониторинга нашей группой было выявлено 24 собаки, которые нами были выданы новым владельцам, - рассказал руководитель городской ветеринарной службы Алматы Адис Сейдакматов.

Тем временем активисты обратились в полицию и областную прокуратуру, чтобы наказать владелицу и закрыть приют.

Стоит отметить, это уже не первый скандал с частной передержкой. В середине августа волонтёры обнаружили 90 измученных животных в дачном посёлке Али в Алматинской области. Из 90 собак, 24 были прочипированы в городской ветеринарной службе Алматы - то есть кто-то забрал собак из отлова и поместил их в «чёрную» передержку.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.